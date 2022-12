December 28-án, szerdán este kiderült, hogy ifj. Schobert Norbert nyerte a TV2 sztárrealityjének idei szezonját. A győzelem pillanatában a helyszínen szurkolt fiának Rubint Réka és Schobert Norbi is, a fitneszlady azonban most saját oldalán is gratulált gyermekének.