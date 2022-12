A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. oldalán közzétett díjtáblázat szerint jelentősebben nő a rövidebb időszakokra szóló jogosultságok ára. A személygépkocsik esetében (D1 díjkategória) a havi matrica ára 8900 forint lesz jövőre az eddigi 5210 forint után, a tíz napig érvényes matrica pedig 5500 forintra drágul az idei 3820 forintról.





Az éves országos és megyei matricák a díjköteles gyorsforgalmi úthálózaton az év első napjától, illetve a tárgyévben a vásárlás időpontjától a következő év január 31-én éjfélig használhatók.

Jövőre nem csak a matricák, hanem a büntetések is drágulnak. A díjköteles utak matrica nélküli használata esetén a D1 kategóriában például 60 napon belüli fizetésnél 18 750, azon túl 74 970 forintra nő a büntetés összege. Ez ebben az évben 16 220, illetve 64 850 forint volt. A kiszabott pótdíjak a fizetési felszólítást követően kiválthatóak éves országos matrica utólagos megvásárlásával is.



Az általában rövidebb időszakokra vásárlóknak is érdemes fontolóra venni az éves jogosultság megvásárlását: 2023-ban 9 darab heti matrica ellenértéke megegyezik az éves jogosultság árával.