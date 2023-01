Másodszor is nagypapa lesz a világhírű énekes, Rod Stewart. A rocksztárnak nyolc gyermeke született, ám eddig csak egyikük ajándékozta meg unokával a lovaggá ütött zenészt.

Az örömhírt egy különleges videóban, és egyben Instagram-sztoriban jelentette be az énekes negyedik gyermeke, Ruby Stewart. A baba nemének leleplezését ráadásul édesapjára bízta a modellként és énekesként is dolgozó kismama, így számukra is meglepetés volt, mit tartalmaz a boríték.

Ruby Stewart és kedvese, Jake Kalick első gyermekét várja, aki fiú lesz. A baba a tervek szerint tavasszal jön világra.