Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy könnyűszerkezetes épület, és tűz ütött ki a mellette álló családi házban kedd hajnalban Budapest XV. kerületében, a Kolozsvár utcában. A melléképület korábban fegyverboltként működött, ezért a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre: 48 tűzoltó 14 járművel végezte az oltást. 5 ember kimenekült, egy ember viszont életét vesztette a tűzben.

Nagyon gyorsan történt az egész, elképesztő, hogy ilyen pillanatok alatt meg tud történni a tragédia - mondta a Borsnak egy környékbeli férfi. Hozzátette, hogy a faház korábban egy fegyverbolt volt, de már évek óta nem üzemelt.

"Miután bezárt, ők akkor költöztek ide, nagyjából két éve, úgy tudjuk, hogy Romániából. Nagyon csendesek és rendesek voltak mindig, soha nem volt gond velük, el sem tudjuk képzelni, hogy mi történhetett. Lehetséges, hogy egy gyertya vagy egy hibás karácsonyi világítás lehetett a ludas" - mondta.

"A szomszédjukban egy műhely van, ahol autók is szoktak állni. Szerencsére pont nem volt ott kocsi, és éppenhogy, de még időben megállították a lángokat" - tette hozzá. Megszólalt egy szemtanú is, akik látta a mentést. "Arra keltünk, hogy nagyon mozgolódnak kint, kinéztünk és majd' megállt a szívünk, mert pár házzal arrébb is láttuk, hogy iszonyú magasra csapnak a lángok abban a házban" - árulta el az illető.

"Nagyon sajnáljuk őket, ott szaladgáltak a ház körül, amikor a rokonukat kihozták, már letakarva" - mondta egy másik helyi lakos.