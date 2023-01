A Farm VIP ezen évada volt az, melyben összeismerkedett Szorcsik Viki és Kulcsár Edina exe, Szabó András Csuti, ám még ezt a témát is elhomályosítja a színésznő botránya és kijelentése, melyet most a bíróságon kell igazolnia. Szorcsik Viki ugyanis azt állítja, hogy egykori játékostársa, a korábbi exatlonos, Mischinger Péter agresszívan, káromkodva letámadta őt és nőiességében megsértette.

A férfi tagadja mindezt, sőt az ominózus "támadást" állítólag sem a kamerák, sem a mikrofonok nem rögzítették, és a többi versenyző sem volt szemtanúja az esetnek, így nem tudni, kinek lehet igaza az ügyben. Hamarosan azonban minden tisztázódhat, ugyanis Mischinger Péter beváltotta ígéretét, és ügyvédjével elindították a rágalmazási pert Szorcsik Viki ellen.

"Én annak örültem volna, ha Viki belátja, hogy miért probléma az, amit rólam állított, de nem így lett. (...) Ahogy én ismerem Vikit, ő most borzasztóan sértődött és nem is érti, mi is ez az egész, (...) ő ezt a személye elleni támadásnak érzi, de valójában nem erről van szó. Én azért harcolok, hogy ez a jelenség ne váljon normálissá, és úgy tűnik, hogy ezzel én vérig sértem" – mesélte a Ripostnak a sportoló.

Szorcsik Viki korábban megerősítette, kész bebizonyítani az igazát, ám elképzelhető, hogy nehéz dolga lesz, hiszen a Farm VIP harmadik szezonjának több játékosa is a férfi mellé állhat az ügyben. Vajtó Lajos az eset kirobbanása után a következőket mondta Mischingerről:

"Soha senkivel nem volt tiszteletlen vagy fenyegető. Még úgy sem, hogy Viki folyamatos nyomás alatt tartotta őt, aminek mindannyian a tanúi voltunk. Ilyenre még a nyersanyagban sem lehet példát találni, vagyis szó sincs arról, hogy azt, amit Viki állít, kivágták volna. Péter még azért is bocsánatot kért tőle, amit el sem követett."

A Farm VIP harmadik győztese, ifj. Schobert Norbert sem hagyta szó nélkül az esetet: