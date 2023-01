Lassan három éve, hogy kimondták az Operettszínház művészének válását. Feke Pál számára is nehéz időszak volt, ami ezután következett, főleg azért, mert kislánya nem lehet állandóan mellette. A színész-énekesnek és Gyenesei Leilának 2017-ben született meg egyetlen közös gyermeke, Mimi, akit közösen nevelnek a szakítás óta.

"Nagyon megviselt, főleg az, hogy a kislányom nincs velem mindig. Én rengeteget vagyok a kislányommal, erre nagyon büszke vagyok. Szinte felesben él, egy picit többet van az édesanyjánál. Én igyekszem most is olyan édesapa lenni – amiben a Nóri is elképesztő társam –, hogy a Miminek, amit csak lehet, megadjuk" – idézte a Blikk a színészt, aki Bóta Gábor műsorában beszélt a magánéletéről is.

Szeretnék majd egyszer úgy visszanézni erre, hogy én mindent megtettem

– mondta még Feke, akire nemrég rátalált a szerelem.