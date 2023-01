Magyar idő szerint ma hajnalban adták át a Critics's Choice idei díjait. Akárcsak a Golden Globe-on, ezen az eseményen is külön értékelték a filmes és tévés teljesítményeket: előbbi mezőnyben a Minden, mindenhol, mindenkor, utóbbinál a Better Call Saul kapta a legtöbb szobrot.

A tévés mezőnyben versenyzett a Mamma Mia-filmek sztárja, Amanda Seyfried is, akit a limitált sorozatok vagy tévéfilmek kategóriájában jelölték a legjobb színésznőnek járó díjra. Seyfried el is nyerte a szobrot A kibukott (The Dropout) című sorozatban nyújtott alakításáért.

Az este azonban majdnem botrányosan végződött Seyfried számára, ugyanis a ruhája percről percre elkezdte megadni magát – írja a Just Jared. A színésznő egy 2020-as Dior Haute Couture ruhában jelent meg, mely egyetlen darab, csavart, rojtos arany lamé sifon anyagból készült.

A széteső ruha miatt magára kapott egy fekete kiskabátot.