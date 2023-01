Pagonyi Róbert egyszer már bekerült a rácsok mögé és két év négy hónapot töltött börtönben drogügyek miatt. A szabadulását követően ismét bajba került, mivel a rendőrök egy kiló kokaint, 49 gramm marihuánát és 269 gramm kábítószergyanús tablettát találtak a saját, valamint a barátnője lakásán, illetve az autójában – írja az Sportal.

Az előzetes letartóztatásból hazaengedték, a lakhelyét azonban nem hagyhatta el. Ezt a tilalmat sérthette meg most, és ezért került fel a toplistás körözett személyek közé.

"Valószínűleg attól tartott, hogy megszüntetik a házi őrizetet, és sokkal szigorúbb feltételek közé kerül. Komoly büntetésre számíthatott, ezért dönthetett a menekülés mellett" – mondta a lapnak egy neve elhallgatását kérő bennfentes.

Pagonyi azonban nemcsak a drogügyei miatt hívta fel magára társai, barátai figyelmét. Az egykori sportoló nagyon tehetséges, de iszonyúan nehéz ember volt – mondja róla a BVSC egyik munkatársa. Az illető felfedte azt is, hogy a most körözött asztaliteniszes kipróbálta magát a felnőttfilmek világában is, azt azonban nem tudni, milyen szerepben.

A tréningeket megcsinálta, aztán elrobogott, mondta, főnök dolgom van. Csak később tudtam, hogy ez a dolog a felnőttfilmes forgatás volt

– mesélte a Borsnak a munkatárs.