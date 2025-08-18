Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kapu Tibor hazatért: így fogadták őt a repülőtéren - Videó!

visszatérés Kapu Tibor otthon űrkutatás
Life.hu
2025.08.18.
A Magyar Honvédség egyik gépével tért haza Magyarországra a kutatóűrhajós. Kapu Tibor hétfő délelőtt landolt, és a reptéren váratlan vendégek fogadták őt mosolyogva.

Végre hazatérhetett Magyarországra Kapu Tibor, miután 18 napot töltött az űrben, majd több hetet Houstonban, ahol rehabilitálták őt a küldetése után. Tibi mosolyogva szállt ki hétfő délelőtt a Magyar Honvédség gépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ott azonban váratlan meglepetésben volt része, ugyanis kollégája és barátja Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós, és Farkas Bertalan korábbi magyar űrhajós fogadta őt. A szakmabeli társak nagy öleléseket váltottak a reptéren.

Hazatért Magyarországra Kapu Tibor
Hazatért Magyarországra Kapu Tibor 
Forrás: Instagram/tibor_to_orbit

Kapu Tibort ismerősök tucatjai várta a reptéren

Maga a kutatóűrhajós osztotta meg az Instagram-oldalán, hogy miután beszélt a feletteseivel, és a két kollégájával, utána odament a kordonhoz, ahol ismerősök és rajongók tucatjai várta Tibor érkezését. A kutató szinte rocksztár státuszúvá vált a küldetése után. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen volt Tibi landolása, és mi fogadta őt a reptéren, akkor nézzétek végig a Hunor Program Instagram-videóját Tibiről, amelyhez szerényen csak annyit írtak:

Az űr végtelen, de otthon csak egy van: Magyarország. Üdv itthon, Tibi!

