Kétmillió forintos bírságot szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa az RTL-re a Celeb vagyok, ments ki innen október 18-i epizódja miatt. A testület ezen kívül hiányosságokat tárt fel az ATV Spirit televízió és a kalocsai Korona FM 100 rádió műsoraiban is.

Az NMHH kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel közölte, hogy bejelentések alapján indított eljárást a Médiatanács a október 18-i epizód miatt. Az RTL Klub (mai nevén: RTL) adásában a műsorvezetők, Vadon János és Sebestyén Balázs megalázó és kiszolgáltatott helyzetbe hoztak egy kolumbiai gyermeket.

A műsorvezető magyarul feltett kérdéseire a gyermeknek minden alkalommal azt kellett felelnie: Si senor! (Igen, uram!). A kérdések közül néhány a fiú intim szféráját sértette, illetve a testalkatán gúnyolódott - írták.

A közlemény szerint a vizsgálat megállapította, hogy a jelenet megsértette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú és sérelmes bemutatását tiltó törvényi rendelkezést.

A Médiatanács súlyos jogsértést állapított meg és kétmillió forintos bírságot rótt ki a szolgáltatóra, ezen kívül a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a műsorszám sugárzásának idősávjában, legalább két alkalommal és a szolgáltató honlapján hét napig folyamatosan.

A bírság összegének megállapításakor a testület figyelembe vette, hogy az RTL jelentős befolyásoló erejű, országos vételkörzetű televíziós médiaszolgáltatás - tették hozzá.

Közölték azt is, hogy az ATV Spirit tévécsatorna szeptember 12-i és 17-i adásnapjában nem tett közzé híreket. Ezen felül a médiaszolgáltató alulteljesítette a saját készítésű műsorszámok heti minimális közreadási kötelezettségét is. A jogsértés miatt a testület 50 ezer forint bírságot állapított meg. A tájékoztatás szerint a kalocsai vételkörzetben működő Korona FM 100 helyi vételkörzetű kereskedelmi rádió ellenőrzésekor is hiányosságot tárt fel a Médiatanács.

A rádió október 31-én sugárzott műsorában alulteljesítette a közszolgálati és a helyi közélettel foglalkozó műsorok szerződésben vállalt arányát, illetve a hírműsorok, valamint a szöveges tartalom közzétételének mértéke is hiányosságot mutatott. A Médiatanács a fentiek miatt 20 ezer forint bírságot szabott ki a rádió szolgáltatójára - áll a közleményben.