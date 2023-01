A mentőegységek napokig keresték a 65 éves színészt, de a zord időjárási körülmények miatt le kellett állítani az emberi keresést, azóta drónokkal és helikopterekkel próbálnak a nyomára akadni.

Színész és túratársa, Kevin Ryan biztos benne, hogy valami komoly baj történhetett kollégájával, ugyanis tapasztalt túrázóról van szó, aki mindig alaposan felkészülve indult útnak.

"Ő a legfelkészültebb túrázó, akit ismerek, hatalmas tapasztalata van a hegyekben. Napról napra egyre nagyobb kétségek merülnek fel bennem. Egész életében hegyeket mászott, ez volt a szenvedélye. Nagyon tapasztalt, és remélem, most is sikerült valahol megbújnia" - mondta a Mirrornak a 38 éves Ryan, akivel Sands már többször is megmászta az említett hegyet.