Az énekesnő nagy tervekkel vágott neki az egyetemnek, az édesapjának azonban volt egy elszólása még az érettségije idején, amely rányomta a bélyegét az életére, sőt haláláig elkíséri majd.

"Úgy gondoltam, hogy ha én ezt meglépem, akkor én szuper vagyok, nagyon okos és nagyon ügyes. Apukám is azt táplálta belém, hogy ez nem fog menni fiam, ez az okosoknak van. Volt egy nem jó elszólása, azt mondta, hogy: Fiam, most vagy a legokosabb - ez volt érettségi tájékán - innentől már csak lefelé vezet az utad" – mesélte Völgyesi Gabi a Palikék Világa by Manna adásában a Bors szerint.

Egyébként nekem ez egy nagyon erős parám volt még »kisebb koromban« és most már csak azért merek erről beszélni, mert már annyira nem para bennem, de azért ez nagyon erősen megmaradt és míg élek elkísér. Úgy hívják, hogy okos-buta para, ez egy intellektuális kisebbségi érzés, ami jellemző volt rám.

Az énekesnő agytrénerhez jár, a szakember pedig nemrég megállapította statisztikai mutatók segítségével, hogy Gabinak nincs miért szégyenkeznie, nincs oka butának éreznie magát.

Hurrá! Most már papírom is van róla

– mondta nevetve Völgyesi Gabi.