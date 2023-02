Fernando Ruíz Gutiérrez, Guerrero állam környezetvédelmi hivatalának vadvédelmi igazgatója szerint az állatkert vezetője veszélyeztette ezzel a vacsoravendégek egészségét is, mivel az állat húsa emberi fogyasztásra alkalmatlan.



José Rubén Navát január 12-én leváltották a guerrerói székhely, Chilpancingo de los Bravo állatkertjének igazgatói tisztségéből, miután az intézményben elpusztult egy szarvas. Illetékesek helyi idő szerint kedden közölték: az ügyben indított nyomozás során azt is megállapították, hogy feltehetően Nava utasítására eladtak, illetve megettek bizonyos állatokat. Gutiérrez hivatala szerint egy zebrát szerszámokra cseréltek - bár ez utóbbiakat nem találták meg az állatkert területén -, egy szarvast és egy Watusi marhát pedig magánszemélyeknek számlák nélkül eladtak.



Azt egyelőre nem tudni, hivatalosan is vádat emelnek-e a volt igazgató ellen.