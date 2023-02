A királyi család hivatalos Instagram-oldalán egy videót is közzé tettek, ahol beszámoltak arról, hogy a magyar származású Lily Ebert az MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire), azaz a Brit Birodalom Legkiválóbb Rendjének tagja lett.

A 99 éves asszony az Egyesült Királyság egyik utolsó holokauszttúlélője.

"Hogyan magyarázhatnám meg a megmagyarázhatatlant? Ez egy nagyon különleges kitüntetés a számomra. Holokauszttúlélő vagyok, túléltem, de ennek oka kell, hogy legyen. Megfogadtam, hogy bármennyi évet is szán nekem a Jóisten, arra fogom tanítani az embereket, hogy mi mind emberek vagyunk, és emberségesen is kell viselkednünk."