Molnár Gusztáv exe, Fazekas Vivien sokáig védte a férjét, de miután végleg véget ért a kapcsolatuk, beszámolt a kapcsolatuk sötét oldaláról. "Olyan tévképzetei voltak az alkoholtól, a gyógyszerektől, hogy olyan dolgokat vágott a fejemhez, amelyek nem voltak valósak..." - mondta a többi között Vivien a Frizbi TV-ben. A színész első felesége és gyerekének anyja, Ildikó reagált a nyilatkozatra, elárulta, nyárig Vivien védte a férjét.

"A nyilvános lejáratásban Vivien édesanyja is részt vett, aki ugyan sosem találkozott velem, de az anyai képességeimről lejárató, valótlan dolgokat írt a történtek után. Rengeteg támadásnak és megalázó helyzetnek voltunk kitéve Gusztáv és Vivien nyilatkozatai miatt. Nagyon nehéz éveken vagyunk túl: mind anyagilag, mind erkölcsileg, mind pedig idegileg kivéreztettek minket, majdnem teljesen ellehetetlenítették az életünket. Nemcsak engem, de a kisfiunkat is megszégyenítették, amit nagyon nehéz volt feldolgoznunk. Örülök, hogy legalább az igazság egy morzsája kiderült és az eddigi nyilatkozatok ellentmondásai rávilágítanak arra, hogy mindig igazat mondtam és csak a gyermekemet akartam védeni, aki nem egy szemtelen gyerek, ahogy beállították, hanem kedves, csupaszív kisfiú, aki a részeg, agresszív apjától rettegett" - mondta a Blikknek Ildikó. Hozzátette, sejtette, hogy Vivien bántalmazó kapcsolatban él, ezért többször felajánlotta segítségét.

"Többször jeleztük Viviennek, ha veszélyesnek érzi az otthoni helyzetet, ha nem érzi magát biztonságban, akkor a saját kisfiával együtt jöjjön el, mi befogadjuk, hozzánk menekülhet. Ezek után, hogy segítő kezet nyújtottam neki, a nyilvánosság felé hazudozott rólam, ami különösen rosszul esett" - árulta el Ildikó. Azt s elmondta, a gyereke hogyan éli meg a történteket.

"Próbáljuk megóvni az őt (is) ért támadásoktól, de ez nem könnyű. Tudja, hogy az édesapjával most jó ideig nem találkozhat, mert elment meggyógyulni. Bízom benne, hogy ez valóban be is következik, és ha így lesz, akkor ellenőrzött keretek között, a fokozatosság elvét betartva természetesen nem fogok gátat szabni annak, hogy tartsa a kapcsolatot a fiunkkal, ahogy azt – az állításokkal ellentétben soha nem is tettem" - mondta.