Idén januárban volt három éve, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű színművész, a jellegzetes orgánumáról is ismert Gesztesi Károly. Hangja még ma is ott cseng sokak fülében, erre lett figyelmes az egyik fővárosi burgerező vendége.

Nemcsak a hang, hanem az arc is ismerős volt, és a Blikk olvasója azonnal felismerte a pult mögött álló fiatal fiúban az ismert színészművész, Gesztesi Károly vonásait és le is fotózta a férfit. A lap munkatársa személyesen is felkereste a belvárosi burgerezőt, ám sem a gyorsétterem tulajdonosa, sem maga Gesztesi Márkó nem szeretett volna nyilatkozni a lapnak.

A portál viszont arról ír, hogy meglepő, hogy Márkó egy gyorsétteremben dolgozik, ugyanis édesapja halála után négy testvérével hatalmas vagyont örököltek. A Blikk szerint Gesztesi egykori budakalászi villájának eladása után az örökösök fejenként nagyjából 38 millió forintot kaptak, melyből Márkó megalapozhatta volna karrierje indulását.

Márkót édesapja a színészet felé terelte volna, ő maga viszont a zenélést szerette volna választani, 2018-ban el is készítette első videóklipjét.