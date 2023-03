Még az év elején a magyar jósnő, Gazsi Gizi is arról beszélt, hogy benne van a pakliban, hogy kitör a harmadik világháború, de természetesen a békére is van esélye a világnak. Egy neten keringő videó szerint az Amazon mesterséges intelligenciája pontosan tudja a kitörés dátumát, ám a program által megjósolt novemberi dátumnak most ellentmond egy "időutazó".

Az illető szerint a harmadik világégés évek múlva, 2030-ban fog bekövetkezni és hét éven át tart majd – írja a Bors. Miközben Nostradamus több jóslata is beteljesült, a TikTokon jelenlévő profilok látomásai közül eddig egy sem vált igazzá.