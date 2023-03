A verekedés után három férfit szállítottak kórházba komoly sérülésekkel. Az egyik férfi a fején, a mellkasán és az alsó végtagjain szerzett sebeket, a másik a fején sérült és eltört az egyik bordája, a harmadik pedig szemkörnyéki sérüléseket szenvedett és lapinformációk szerint elképzelhető, hogy meg is vakulhat az őt ért ütéstől.

A két bokszoló fiatal és szintén sportoló édesapjuk szórakozni mentek a klubhoz, a bejáratnál azonban többszörös túlerővel találták szembe magukat – írja a Blikk. A lapnak nyilatkozó roma jogvédő szerint a fiúkat lépre csalták, a biztonsági őrök azonban azt állítják, hogy a korábban a helyről már kitiltott fiatalok provokálták őket és boxerrel megütötték az egyik őrt.

Az esetről készült videón is látszik, mennyire durva volt a verekedés, és a beszámolók is hasonló brutalitásról tanúskodnak. Az őrök állítólag a földön is rugdosták az egyik fiút, az apát pedig akkor érte támadás, amikor megpróbálta megállítani a támadókat. Az idősebb férfit mellkason rúgták, eltört egy bordája, ami átszúrta a tüdejét. Az életveszélyes sérülés miatt jelenleg lélegeztetőgépen tartják, a torkát ért ütéstől pedig nem tud beszélni.

A Blikk idézi, hogy egyik oldalról rasszista támadásról beszélnek, míg olyan pletykákat is közölt a lap, mely szerint a most megvert fiatalok bedrogoztak egy lányt, akit a mosdóban akartak megerőszakolni. Az ügyben jelenleg rengeteg a kérdés és a tisztázásra váró részlet, a rendőrség nyomozói jelenleg is dolgoznak az ügyön.

Az eset után, a vizsgálatig lecserélték a nyíregyházi szórakozóhely biztonsági személyzetét. A klub elé most péntek estére roma jogvédők demonstrációt szerveznek.