Csütörtök éjszaka több embert is megöltek a Jehova Tanúi vallásközösség egyik németországi templomában. Az áldozatok és a sebesültek pontos számát még nem hozták nyilvánosságra.

A szörnyű, legalább hat ember halálával járó erőszakcselekmény elkövetőjével kapcsolatban olyan hírek is napvilágra kerültek, melyek szerint a támadó maga is tagja volt egykoron a vallásközösségnek, csak kizárták onnan. A rendőrség azonban egyelőre semmilyen részletről nem számol be a sajtónak, így azt sem tudni, hogy hatan vagy nyolcan haltak-e meg a lövöldözésben, illetve mennyi lehet a sérült.

A tragédia közelében él Palotás Petra, az RTL egykori műsorvezetője, akit sokan ma már elsősorban írónőként ismernek. A lövöldözés megdöbbentette és megrendítette a Németországban élő Palotást, aki saját Facebook-oldalán posztolt a történtekről, megosztva azt a részletet, hogy mindössze 15 percnyi távolságra laknak a lövöldözés helyszínétől – vette észre a Blikk.