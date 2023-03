Az egyik legbosszantóbb reklám volt az a hirdetés, amely a videó egy pontján jelent meg, és kitakarta a képernyő egy adott részét. Ezek az úgynevezett "overlay", azaz fedő- vagy takaróreklámok április 6-tól eltűnnek a YouTube-ról. A reklámok ezen típusával csak asztali nézetben találkozhattak a felhasználók, ám annyira zavaróak voltak, hogy a cég megszünteti ezt a formát.

A döntés hátterében nemcsak az a szándék állt, hogy javítsák a felhasználói élményt, hanem az is közrejátszott, hogy a tartalomgyártók sokszor csak akkor kaptak pénzt a képernyőt eltakaró reklámokért, ha a néző rákattintott, vagy ha hirdetés elért bizonyos megtekintésszámot. A YouTube üzemeltetői abban bíznak, hogy a hirdetők majd a többi, most is elérhető reklámozási formát választják a megszűnő opció helyett – írja az Arstechnica.