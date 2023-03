A vád szerint a férfi 2021 őszén ismerkedett meg az egyik sértettel, akihez mint kozmetikushoz járt. A férfi már a kezdetektől nőgyógyásznak adta ki magát. 2021 decemberében a sértett munka közben rosszul lett, ekkor a csaló felajánlotta neki, hogy megvizsgálja, kezelni fogja, mert lehet, hogy nőgyógyászati problémája van. Ezt követően a férfi hol saját lakásán, hol a sértett munkahelyén többször megvizsgálta a nőt, és kenetet vett tőle.

A sértett később beajánlotta a férfit egy ismerősének is, aki a párjával gyermeket tervezett. A találkozót követően a vádlott mind a nőt, mind a férfit több alkalommal megvizsgálta, tőlük kenetet, mintát vett. A későbbiekben a pár nőtagjának furcsa lett a vádlott orvosi tevékenysége, ezért feljelentést tett.

A vádlott ezzel párhuzamosan 2021 szeptemberében egy társkereső alkalmazáson keresztül ismerte meg az ügy másik sértettjét, akinek ugyanazon az álnéven mutatkozott be, de most már ügyvédnek adta ki magát. A későbbiekben a vádlott a sértettel többször találkozott, majd internetes alkalmazáson keresztül folyamatosan kapcsolatban voltak, ahol a vádlott különböző személyiségprofilok alatt csapta be a sértettet. Először ügyvédként azt állította, hogy felesége autóbalesetet szenvedett, majd meghalt. A későbbiekben saját betegségeire, illetőleg további családtagjai halálára hivatkozott. Egy idő után egy másik fiktív néven vette fel a kapcsolatot a sértettel, ahol elmondta, hogy az ügyvéd, akivel addig a sértett tartotta a kapcsolatot, meghalt, viszont minden vagyonát a sértettre hagyta. A vádlott különböző indokokra hivatkozással összesen közel 12 millió forintot csalt ki a sértettől.

Az elkövető cselekménye a csalás és a kuruzslás bűntettének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmények közül a legsúlyosabb büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés.