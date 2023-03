A Sztárban sztár legutóbbi adásában Zámbó Jimmyt formálta meg Schoblocher Barbara, a Még nem veszíthetek című slágert énekelte el a show színpadán. Produkciójáról Zámbó Krisztián is elmondta véleményét, Barbi pedig az adás utén nyilatkozott arról, milyen érzés volt számára Zámbó Jimmy bőrébe bújni.

"Még én magam sem tudom, hogy mi volt ez. Azt éreztem, hogy az emberek körülöttem is érzik, hogy egy nagyon furcsa kisugárzásom lett. Én nagyon szeretem ezt a dalt, szerintem gyönyörű, és olyan mély érzelmeket hoz ki az emberből, amikre a lehető legjobban próbáltam rácsatlakozni, és sikerült is rácsatlakoznom olyan csatornákra, amilyen csatornákat tud nyitni ez a dal. Éreztem a tévénézők tekintetét magamon, bármilyen furcsán hangzik is. Attól is zaklatott lettem, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki már nincs köztünk, és őszintén sajnálom, hogy nem ismerhettem meg személyesen. Lehet, ez pár nap múlva letisztul, de sikerült annyira átadnom magam a dalnak, hogy az ekkora hatással lehetett rám. Nagyon erős energiákat és rezgéseket éreztem" - mondta a Borsnak Barbi.