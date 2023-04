Ahogy megírtuk , első közös gyermekét várja Puskás-Dallos Peti és kedvese, Bogi. Most az is kiderült, milyen nemű baba érkezik a családba.

A pár babaváró bult tartott, ahova barátaikat, többek között Rácz Jenőt és feleségét, Dórit is meghívták. Úgy tűnik, a sztárséf le is buktatta őket, vagyis Instagram-posztjában "elárulta" a baba nemét is. Dóri a kezében ugyanis egy kék dekoráció volt, amire "It's a boy!" volt ráírva.

Jenő bejegyzése körülbelül három óráig volt kint - szúrta ki a Blikk - ám utána gyorsan letörölte.