A kollégái sem tudtak a Dancing with the Stars ítészének súlyos betegségéről. Len Goodman április 22-én halt meg.

Már végső stádiumú csontrákkal küzdött Len Goodman, miközben utolsó tévés szerepléseit forgatta a Dancing with the Stars amerikai változatának ítészeként 2022-ben. A kollégáinak sem számolt be betegségéről, bár a jellegzetesen jókedvű Goodmant sokan látták kissé lassabbnak, ezt a korának tudták be. "Len annyira profi volt, hogy abban a pillanatban, amikor a kamerák és a fények felkapcsoltak, tökéletes showmanná vált" - mondta egy bennfentes. Az angol táncost április 22-én érte a halál egy hospice házban mindössze 3 nappal 79. születésnapja előtt.