Szerda reggel egy 13 éves hetedikes általános iskolás tanuló lelőtte nyolc diáktársát és az iskolaőrt, és további hat diákot és egy tanárt megsebesített Belgrádban. A legsúlyosabb állapotban az a kislány van, akit a fején ért a lövés.



A rendőrségi tájékoztatás szerint a hetedikes fiú nem sokkal a tanítás kezdete után lőtt rá apja pisztolyával a diákokra, a tanárokra, és az iskola biztonsági személyzetére. A fiút a rendőrök elfogták, később a belgrádi neuropszchiátriai klinika elkülönített részén helyezték el. A fiú apját őrizetbe vették, az ügyészség a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével gyanúsítja. Az anyát is előállították.

A fiú legalább egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába szerdán a 9 milliméteres fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három töltött tárat is vitt. Találtak nála egy listát azoknak a diákoknak a nevével, akiket lelőni tervezett, illetve egy vázlatot, amelyen az iskola alaprajza és a tantermek elhelyezkedése szerepelt.

Az is kiderült a nyomozás során, hogy a fiú azért a szerdai napot választotta a bűncselekmény elkövetésére, mert osztályának aznap az első órája történelem volt, és a történelemórák tanterme esik a legközelebb az iskola bejáratához. A lövöldözés után a fiú maga hívta fel a rendőrséget, bemutatkozott, és elmondta, hogy megölt néhány embert az iskolában.





Veselin Milic, Belgrád rendőrfőkapitánya közölte, először nem lehetett tudni, mi volt a mészárlás indítéka, ám a fiú vallomásaiból kiderült, hogy hosszú ideig kiközösítve érezte magát, és csúfolták a társai, ami kiválthatta ezt az agresszív reakciót. Viszont a gyilkosságokat nem hirtelen felindulásból követte el, a terveket hosszú időn át készítette - magyarázta a rendőrfőkapitány.



Az elkövető július végén lesz 14 éves, a szerbiai törvények szerint pedig csak a 14 éven felüliek büntethetők a legsúlyosabb bűncselekmények esetében is. Aleksandar Vucic szerb elnök szerda esti rendkívüli sajtótájékoztatóján javaslatot tett arra, hogy a büntethetőség korhatárát a nemzetközi példák alapján Szerbiában is 14-ről 12 évre csökkentsék. A szerb elnök és a belgrádi rendőrfőkapitány szerint nem zárható ki, hogy a fiú tudta, nem vonható büntetőjogi felelősségre.