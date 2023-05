Ahogyan arról mi is beszámoltunk , Gáspár Győző nagyobbik lánya, Evelin a TV2 Akadémián tanul műsorkészítést, nemrég pedig nagy lehetőséget kapott: bevonulása előtt Galambos Lajossal készíthetett interjút.

Gáspár Győző lánya eddig a Sztárban sztár forgatásán gyakornokoskodott, a versenyzőket koordinálta, de az egyik adásban háttértáncosként is feltűnt. Evelin hétfőn műsorvezetőként is kipróbálhatta magát: a Zenebutik csatorna húsvéti kívánságműsorában jelent meg, ahol Galambos Lajossal is beszélgetett.

"Nagyon jól vagyok, köszönöm szépen! Sok mindent írnak, sok mindent hallok én is magamról érdeklődve, de köszönöm szépen, jól vagyok" - válaszolta Lajcsi Evelinnek a kérdésre, hogy érzi magát mostanában.

A beszélgetés során szó esett a tavaly 25 éves Dáridóról is, amely kapcsán a trombitás azt is megemlítette, melyik a kedvenc nótája a mai napig. Ez nem más, mint Aki vidám, tovább él című dal, amelyet Lajcsi elmondása alapján saját magának írt.