Ahogy mi is beszámoltunk róla , szakíthatott Alekosz és kedvese, Réka. Együtt indultak az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát című műsorban, ám amióta hazatértek, sehol sem mutatkoznak együtt. Alekosz most tiszta vizet öntött a pohárba.

Alekosz és Réka nem élnek klasszikus párkapcsolatban, ami köztük van, az inkább csak barátság extrákkal. Most úgy tűnik, hogy ennek is vége. A pletykákra Alekosz a közösségi oldalán reagált.

"A Frizbiben való interjúm után megszámlálhatatlan kérdést kaptam azzal kapcsolatban, hogy akkor most Rékával hogyan. Kéremszépen. Rékával ugyanúgy. Kapcsolatunk jellege: speciális. A speciális kapcsolatok lényege, hogy nemlehet és nem is kell megfejteni őket. Ettől különlegesek és ettől speciálisak. Ettől működnek. Igen, bizony kvantumi szinten is. Sőőt..! Szinte, csakott. (...) Rékával szeretjük egymást. Ő szerelemmel, én meg vággyal és barátsággal. De néha, szerelemmel is. Amikor Presser musicaleket hallgatok, akkor én Rékára gondolok és arra, amit kivált belőlem. Kamaszkoromnak szépemlékeit idézi föl mindez és ilyenkor szerelmes leszek belé. Hogy egy klasszik kapcsolathoz ez kevés? Lehet.. Cserébe viszont működik. Boldogok vagyunk. Igen, speciálisan. Inkább leszek boldog egy estére... mint csalódott egy életen át" - írta Alekosz.