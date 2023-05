Az ördögöt akarta kiűzni a barátnőjéből egy szolnoki férfi, ezért verte félholtra. A verekedő drogozott, őrjöngve ütötte a nő arcát, két fogát is kiverte. Ezután be is akarta sózni a földön fekvő, vérző áldozatát, sőt a nő kilenc éves kislányát is erre kérte. A gyerek végignézte a borzalmakat, azóta is terpiára hordják, retteg. A férfit őrizetbe vették, de aztán elengedték. A nő félelemben él, hogy újra rájuk támad.

"Bent kezdődött el a házban. Az volt a szerencsénk, hogy ki tudtunk onnan menekülni. Az utcán végződött" - mondta a Tények kamerájának az asszony. Hozzátette, az exe be volt drogozva, ezért látott démonokat. "Bennem látta az ördögöt, a démont és ki akarta űzni."

Az ápolóként dolgozó nőnek munkahelyet kell váltania, mert a férfi ott is zaklatta. Most apja házában él, aki szerint lánya exe teljesen megőrült. Az asszony feljelentést tett, de a férfit 60 nap után kiengedték, ezért kértek segítséget a tévétől.