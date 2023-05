A diplomata az Agerpres román hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy III. Károly személyében első alkalommal látogat brit uralkodó Romániába. A mostani látogatása azonban ugyanúgy magánjellegű lesz, mint a király még walesi hercegként tett romániai látogatásai. Elmondta, idén lesz 25. éve, hogy III. Károly első alkalommal érkezett Romániába 1998-ban.





A nagykövet a programról nem árult el részleteket. Mint mondta, a román államfő rezidenciájaként szolgáló Cotroceni-palotában tett vizit után a látogatásnak magánjellege lesz. Emlékeztetett: a brit uralkodónak számos projektje van Romániában, melyeket civil szervezetekkel közösen valósít meg, látogatásai során többnyire ezekről tájékozódik, most is erre lehet számítani. Andrew Noble hozzátette, hogy a brit kormány is számos területen együttműködik a civil szervezetekkel, III. Károly királyként is folytathatja ez irányú tevékenységét, a kormánnyal tanácskozva. Ez alkalommal azonban magánjellegű látogatásról van szó - hangsúlyozta. Hozzátette, épp azért nem árul el több részletet, hogy ne sérüljön a látogatás magánjellege. "Románia egyik nagy előnye a csendje, így a (király) magánlátogatásait ennek megfelelően kezeljük" - idézte a diplomatát az Agerpres.



Nicolae Ciuca román miniszterelnök múlt kedden erősítette meg, hogy III. Károly, az Egyesült Királyság május elején megkoronázott uralkodója június másodikán Romániába látogat. Mint mondta, az általa vezetett kabinet az elnöki hivatallal és más intézményekkel közösen szerepet vállal a látogatás előkészítésében.



Károly walesi hercegként 1998 óta rendszeres vendégnek számított Romániában, Erdélyben több házat, a székelyföldi Zalánpatakon egy falusi gazdaságot is vásárolt, ezeket szinte minden évben felkereste. A brit királyi családnak erdélyi magyar gyökerei is vannak: a király szépanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben, és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett.