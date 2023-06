A szakemberek szerint az El Nino jelenség miatt extrém időjárással kell számolnunk a nyári hónapokban.

"A hosszútávú becslésünk a modellek és az előrejelzések alapján azt mutatja, hogy idén is meleg lesz. A nagy térségű áramlási rendszerek jelenlegi helyzetéből is erre lehet következtetni".

Idén ugyanis számolhatunk az El Niño-val, amellyel melegebb, csapadékosabb időjárás érkezik, a tengerfelszín átlagos hőmérséklete több fokkal is magasabb lehet, mint eddig.

Tehát nyáron még a tavalyinál is szélsőségesebb hőség érkezhet. Ugyanakkor a csapadék mennyisége is több lesz. Tavaly ilyenkor még alig voltak viharok, most már egy-két jelentősebb volt, idén az El Niño miatt többre is lehet számítani" – mondta a meteorológus az RTL-nek.