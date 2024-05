Ami a fentiek után legtöbbször eszébe jut az embernek, az a munkahelyi stressz, amely beosztástól függetlenül, vezetőre és alkalmazottra is ugyanolyan negatívan hat. A túl sok és a túl kevés feladat is feszültségforrás, a nők nehezebb előre jutása, a munka-magánélet egyensúly megtartása miatt sokszor érezheti úgy a nő, anya, hogy túl nagy rajta a nyomás, és ez bizony a menstruációs ciklusában is változásokat okozhat.



A családról való gondoskodás vagy az abban bekövetkező változások is stresszforrásként jelenhetnek meg. Egy válás, haláleset, betegség vagy akár csak egy gyermek kirepülése a családi fészekből is nagy nyomást helyezhet bárkire.



A rohanó életmód következtében kialakuló helytelen táplálkozási szokások szintén stresszként jelennek meg a szervezetünkben. Az össze-vissza bekapkodott falatok, a rendszertelen étkezés, az egészségtelen gyorsételek ugyanolyan stresszt jelentenek a testünknek, mint az állandó diétázás, a divatfogyókúrák, a tápanyaghiány, sőt, a túlzásba vitt fizikai terhelés, a túl sok sport is. Mindezek szintén a hormonegyensúly felbomlásához vezethetnek.



Állandó stresszforrás a folyamatos online jelenlét is, az attól való aggódás, hogy valamiről lemarad, valamiből kimarad az ember, hogy nem naprakész, esetleg kiesik a különböző közösségekből. Az állandó véleménykényszer szintén stresszt okoz: annak is, aki mindenképpen el akarja mondani, amit gondol, de annak is, akinek azt meg kell hallgatnia. A kritikára ugyanez vonatkozik, magával hozza a megfelelési kényszert, az elérhetetlen tökéletességre való törekvést, a maximalizmusból fakadó nyomást. A nők gyakran és folyamatosan azon dolgoznak, hogy szebbek, csinosabbak, divatosabbak, modernebbek legyenek, fiatalabbnak tűnjenek a koruknál, s hogy férfiakat megszégyenítő teljesítményt nyújtsanak.

Fentiek miatt lassan népbetegséggé válnak az alvászavarok. Az elalvás nehézségei és/vagy az alvásciklus zavarai mellett a túl kevés vagy rossz minőségű alvás kimeríti a szervezetet, ami újabb fizikai és mentális stresszt jelent, és még inkább az evészavarok, falási rohamok, rossz táplálkozás felé visz.



Hogy kire milyen mértékben hatnak a feszültséggel teli helyzetek, egyénenként változik. Van, aki csak a nagyon komoly traumákat éli meg stresszként, van, akire a legapróbb változások is komoly nyomást helyeznek. Mivel a menstruációs ciklus évtizedeken át a női lét szerves része és meghatározója, fontos, hogy mindent megtegyünk a harmonikus működés, a hormonegyensúly fenntartásának érdekében. Ebben kulcsszerepe van a stresszszint tudatos csökkentésének, amelyre ma már számos ajánlás létezik.

