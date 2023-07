A világot felkavarta a Titanic roncsaihoz merülő hajó tragédiája. A Titan merülőkapszulában öt ember tartózkodott, amikor az összeroppant, mindannyian azonnal meghaltak . Együtt érte a végzet apát és fiát, Shahzada Dawoodot és Suleman Dawoodot is. A gyászoló feleség és édesanya, Christine arról beszélt, mit csinálhattak az utasok a haláluk előtti utolsó percekben.

Az özvegy elárulta, az OceanGate az indulás előtt azt kérte az utasoktól, hogy hogy ne egyenek magas energiatartalmú ételeket és ne igyanak kávét merülés előtt - írja a New York Times nyomán a Bors.

Christine hozzátette, arra is megkérték őket, hogy küldjék el kedvenc dalaikat, hogy a merülés közben lejátszhassák nekik.

Az asszony úgy véli, közvetlenül a haláluk előtt ezeket a zenéket hallgathatták az utasok, közben pedig az őket körülvevő mélytengeri természetben gyönyörködtek, nem sejtve, hogy pillantokon belül bekövetkezik a tragédia.

A baleset után közvetlenül olyan hírek röppentek fel, hogy Suleman bár halálosan rettegett, az édesapja kedvéért vett részt az utazáson, ám Christine Dawood ezt cáfolta. Elárulta: fiának saját céljai voltak az utazással. Az asszony akkor a BBC-nek arról is beszélt, eredetileg úgy volt, hogy ő tart férjével a merülésre, ám Suleman annyira szerette volna látni a XX. sázad elején elsüllyedt óveánjáró roncsait, hogy visszalépett, és átadta helyét a gyermekének.

Bestseller lett a Titan áldozatának, Mr. Titanicnak a könyve Paul-Henri Nargeolet-et, a Titan legidősebb áldozatát Mr. Titanicként ismerte a világ. 2022-ben könyvet írt az elsüllyedt tengeralattjáróról, könyve most, a halála után rögtön az eladási listák elejére ugrott. A Titanickal kapcsolatos tudása miatt Nargeolet az egyik legnagyobb szaktekintélynek számított a témában, barátja és menedzsere az Instagramon gyászolja, ahol a könyv megszületéséről is ír

A Tiktokon terjed egy videó, ami azt mutatja be, mi történhetett a Titanic roncsának közelében a Titan tengeralatjáróval. Az óceán szó szerint összeroppantotta a kapszulát, amelyről animáció is készült, amelyet itt meg is nézhetsz.