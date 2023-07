Brad Pitt és Angelina Jolie már rég különváltak, de még vannak olyan kapcsolódási pontok, amik miatt közös ügyük nem zárult le teljesen, ebbe beletartozik az a francia szőlőbirtok is, amelyhez a színész ragaszkodik, de egykori felesége egyáltalán nem. A 2011-ben megvásárolt ültetvény végtelen jogi csatározást eredményezett, ezért nyújtott be panaszt nemrég a bíróságon Angelina Jolie.

Ő ugyanis eladta a részét, de Brad Pitt ügyvédei szerint ez a lépés tönkreteszi azt a munkát, amit eddig a színész belefektetett a borászatba. Angelina Jolie viszont nevetségesnek tartja azt az ötletet, hogy Brad Pitt vitte volna sikerre ezt a vállalkozást. "Pitt színész, nem borász. Illúziókkal foglalkozik, nem a földdel és szőlővel" - olvasható a beadványban, ami azzal folytatódott, hogy amíg Pitt állítólag a borászatát építette, valójában hollywoodi bulikon jelent meg, filmeket forgatott és premiereken vett részt a világ minden táján.

"Kétségtelen, hogy felkereste a szőlőültetvényeket, hogy megcsodálja azoknak a francia embereknek a munkáját, akik ténylegesen sikeressé tették az üzletet" - olvasható még a dokumentumban, ami azt is állítja, hogy Pitt valójában kifosztotta a vállalkozást azzal, hogy a bevételt értelmetlen projektekre szórta el. A beadványban az is szerepel, hogy Pitt "hisztis kisgyerekként" viselekedett, amikor Angelina Jolie 2021-ben túladott a részesedésén - írja a Page Six.