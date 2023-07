Nevadában nem évülnek el a gyilkosságok, így a rendőrség 1996 óta folyamatosan dolgozik az ügy megoldásán. Las Vegas-i Fővárosi Rendőrkapitányság elmondta, hogy július 17-én átkutattak egy hendersoni ingatlant, a házkutatásnak pedig köze van a Tupac-gyilkossághoz.

Arról nem nyilatkoztak, mivel folyamatban lévő ügyről van szó, hogy az ingatlan egy magánház vagy más egyéb célt szolgáló épület-e - írja az Unilad.

A világsztárt 1996-ban az autójában végezték ki, miközben barátjával Mike Tyson mérkőzéséről tartott haza. Egészen mostanáig nem derült fény a kegyetlen gyilkosság elkövetőjére.

Néhány évvel ezelőtt nem szinte nem telt el úgy hónap, hogy ne került volna fel az internetre olyan fotó vagy videó, amellyel a rajongók azt szerették volna bizonyítani, Tupac valójában ma is él, ám erre sosem találtak bizonyítékot.

Megjósolta saját halálát?

Meglepően sok híresség ejtett el olyan mondatot élete során, amely a halálára utal, és ami utána sajnos valóra vált, és ez Tupacra is igaz.

A rapper halálát még ma is nagyon sok összeesküvés-elmélet övezi, sokan azt hiszik, valójában csak megrendezte. Ehhez talán az is hozzájárul, hogy ő is előre jelezte, hogy meg fog halni, és azt is, hogy hogyan. Az egyik dalának szövegében a következőket rappelte: „Lelőttek, meggyilkoltak, elmondhatom hogyan történt, szóról szóra". Egy interjúban pedig, amikor a jövőjéről kérdezték azt mondta, valószínűleg a temetőben lesz majd. A vég pedig éppen úgy érte, ahogy azt megjósolta: lelőtték, bár sokan nem hiszik el, hogy tényleg megtörtént.