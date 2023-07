Pénteken tovább folytatódik északkelet felé a felhőzet növekedése, vastagodása, de legalább pár órára szinte mindenütt, délen, délnyugaton akár több órára is kisüthet a nap az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett. Délnyugat felől nő a csapadékhajlam, napközben már többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar, eső is. Nagyobb eséllyel a délnyugati tájakon heves zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödik meg, illetve fokozódhat viharossá. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 34 fok között alakul, hűvösebb a tartósabban csapadékos északi, északkeleti részeken, melegebb a déli határ közelében lehet.





Szombaton reggelre az ország nagy részén csökken a felhőzet, majd délelőtt napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. A nap második felétől ismét erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés és több helyen előfordulhat záporeső, zivatar, nagyobb számban az ország déli, délkeleti felén. Zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 13-19, a maximum 26-31 fok között alakul.



Vasárnap reggelre keleten is csökken az összefüggőbb felhőzet, megszűnnek a záporok, zivatarok. Általában napos időre lehet számítani kevés gomoly-, illetve fátyolfelhővel. Reggelig főleg keleten lehet zápor, zivatar, napközben azonban már csak egy-egy zápor alakulhat ki. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali 12-18 fokról délutánra 27-31 fok közé emelkedik.