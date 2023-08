Több mint ezer bejelentést kapott a fővárosi katasztrófavédelem a vihar miatt szombat reggelig. Főleg kidőlt fák, leszakadó vezetékek, megsérült épületek és vízszivattyúzások miatt kértek tűzoltói segítséget.

A vihar a főváros teljes területét érintette, de több agglomerációs településről is érkeztek segélyhívások. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fővárosban pincékbe, garázsokba, alagsori lakásokba, aluljárókba befolyt víz kiszivattyúzásához, kidőlt fák és leszakadt ágak eltávolításához kértek segítséget az egységektől. A XI. kerületben, a Lapu utcában az M1-M7-es aluljárójában felgyülemlett vízben elakadt egy személygépjármű, a X. kerületi Dreher Antal úton pedig négy személyautó és egy kis teherautó futott villamos sínre a vízben. Sok helyről érkezett automatikus tűzjelző riasztás.

A Pest körüli településekről több mint százhatvan bejelentés futott be vízkárok és fakidőlések miatt, leginkább Szigetszentmiklósról, Gyálról, Nagytarcsáról, Kistarcsáról, Csömörről, Kerepesről és Gödöllőről.

Szigetszentmiklóson jelentős a vízkár: garázsokba, házakba, pincékbe ömlik a felgyülemlett esővíz; a Losonczi utcában és a Csepeli úton kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat, míg a Rekettye utcában egy árokba borult személyautót kellett kivontatniuk a tűzoltóknak. Gödöllőn a 3-as főút Szabadság úti szakaszán fák dőltek az úttestre, míg a Tisza utcában fenyőfa dőlt egy családi házra, és beszakította a tetőt.

Fejér és Tolna vármegyében is tarolt a vihar, ráadásul rengeteg vonalon nehezíti a vonatközlekedést. A budapesti elővárosi vasútvonalakon jelentős késések alakultak ki, ahogy a Budapest-Vác-Szob vonalon is - írja az MTI.

A viharnak ráadásul még nincs vége, szombatra több vármegyére is adtak ki 2-es fokozatú vészjelzést. Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is, de felhőszakadásra is kell számítani. Az érintett területek: Pest vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Békés vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (csak felhőszakadás), Csongrád-Csanád vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.