A Magyar Turisztikai Ügynökség kérdőívvel méri fel a Booking.com késedelmes fizetésének hatásait a szálláshely szolgáltatók körében. Az eddig beérkezett csaknem 6 ezer válasz alapján minden második szolgáltatót érint a fennakadás, leginkább a főként családi vállalkozások által működtetett magán- és egyéb szálláshelyeket - közölte az MTÜ.

Kiemelték, hogy a helyzet kritikus: minden második szállásadó problémát tapasztal az oldal működésében már több mint egy hónapja és az érintettek 80 százalékának a mai napig nem utalta át a globális szálláshelyközvetítő oldal az elmúlt hetek szállásdíjait. Sőt, a válaszolók 34 százaléka azt jelezte, hogy a rendszer szerint nekik van tartozásuk az oldal felé. Az MTÜ a sérelmet szenvedett szolgáltatók támogatására jogsegély szolgálatot indít és egyeztetést kezdeményez az érintett hatóságokkal.

Az online szállásfoglaló platform pénzügyi rendszerének nyári karbantartására hivatkozva a Booking előzetesen közleményben tájékoztatta a szállásadó partnereit az utalások várható csúszásáról és a megszokott fizetési ütemezés július 27-e utáni helyreállításáról. Bár azóta indultak a Booking.com részéről tranzakciók, a határidőt követően továbbra is akadozó ügyfélszolgálatról és késedelmes fizetési teljesítésről számolnak be a szállásadók - ismertette az MTÜ.

A közlemény szerint az ügynökség a probléma feltárására augusztus 4-én kérdőíves felmérést indított a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált szálláshelyek körében, a kérdőívet eddig csaknem 6000-en küldték vissza kitöltve, túlnyomó többségben (79 százalékban) családi vállalkozásban üzemeltetett magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek. Az eddigi válaszolók közel felének működését nehezíti a fennakadás, 80 százalékuk azt sérelmezi, hogy a szállásdíjat a mai napig nem kapta meg a szállásközvetítő cégtől.

"Felháborító és elfogadhatatlan, hogy egy olyan ágazatban, amelyben az értékesítés mára nagyrészt az online térben zajlik, az egyik meghatározó multinacionális szereplő épp a kisvállalkozókkal szemben próbálja érvényesíteni erőfölényét, és ezzel családok ezreinek megélhetését veszélyezteti. Ráadásul teszi ezt éppen a főszezonban" - jelentette ki a közlemény szerint Guller Zoltán, az MTÜ igazgatóságának elnöke. Hozzátette: az MTÜ egyeztetést kezdeményez az érintett hatóságokkal, a bajba jutott vállalkozások számára pedig jogsegély szolgálatot indít. A károsultak kérdéseit a jogsegely@mtu.gov.hu e-mail címen fogadják.

Az ügynökség által indított felmérésben eddig 2290 vállalkozás nyilatkozott úgy, hogy tartozik neki a szállásközvetítő cég. Mindössze 5 százalék válaszolta azt, hogy ez az összeg 100 ezer forint alatti, míg 30 százaléknak 100-500 ezer forint közötti összeggel tartozik, 28 százaléknak 500 ezer és 1 millió forint közötti összeggel, 26 százaléknak viszont 1 millió feletti összeget nem utalt még el az online platform. A közlemény szerint 34 százaléknál a rendszer nem a késedelmes fizetést jelzi, hanem tartozást az oldal felé. Mindössze 15 százalék volt annyira szerencsés, hogy jelentős csúszással ugyan, de megkapta a szállásdíjat.

Az érintettek közel fele nehezményezte azt is, hogy a kifizetési határidő folyamatosan változik a felületen. A felmérés kiterjedt a tájékoztatás módjára is: a válaszolók 25 százaléka nem kapott semmilyen tájékoztatást, és ami szintén kifogásolható, hogy 25 százalékuk visszajelzése szerint a probléma kapcsán a Booking ügyfélszolgálata egyáltalán nem tudott segíteni. A szolgáltatók válaszait augusztus 11-ig várja az ügynökség - közölte az MTÜ közleményét az MTI.

Panaszod van vagy csődbe ment az utazási iroda? Ezt kell tenned

A nyár egyik legszebb része, amikor közeledünk a már korábban kiválasztott és befizetett utazásunkhoz, kivéve akkor, ha az iroda vagy a szállásközvetítő cég körül problémák merülnek fel. Ha likviditási gondok adódnak valamelyik irodánál, esetleg csődhelyzetbe is kerül, az több okból is gondot okoz az utasoknak: bizonytalanná válik az utazásuk vagy a hazajövetelük, nem tudják, mitévők legyenek, ahogy azt sem, számíthatnak-e kártalanításra. Összeszedtük, hogyan járjunk el ilyen helyzetekben, és azt is, mit tehetünk meg még az utazás előtt!