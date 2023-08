Megvacsorázott, majd fizetés nélkül távozott egy North Yorkshire-i étteremből Ruby McGrath és Suzy Hopley, akik a gyerekeikkel együtt körülbelül 24 ezer forintnak megfelelő fontnyi ételt és italt fogyasztottak el.

A pub tulajdonosa azonban közzétette a biztonsági kamerák felvételeit a családról, így gyorsan sikerült azonosítani őket. "Milyen kedves tőletek, hogy eljöttetek enni, inni, és fizetés nélkül elrohantatok" - írta ki a tulajdonos a videó mellé.

A párra gyűlöletcunami zúdult, de ők megvédték tettüket. Egy azóta törölt Instagram-bejegyzésben elmagyarázták, miért kellett elrohanniuk. "Általában figyelmen kívül hagyom a nevetséges online szidalmakat, de ez a gyerekeimet is érinti. Csak azt akarom mondani, hogy tegnap este finomat ettünk és ragyogó kiszolgálásban volt részünk, de sajnos látogatásunk félbeszakadt, és el kellett rohannunk egy személyes vészhelyzet miatt" -írták. Hozzátették, másnap reggel felvették a kapcsolatot a bárral, hogy kiegyenlíthessék a számlájukat. Elmondták, hogy ez azóta már meg is történt és nagylelkű borravalót is fizettek, nem maradt tüske köztük és a bár tulajdonosa között. Azt nem részletezték, hogy pontosan mi volt az a vészhelyzet, ami miatt ilyen gyorsan kellett távozniuk - írja a Mirror.