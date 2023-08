Shaun és Pip Stirrup kislánya tragikus módon hunyt el. Milly-Rose, akit családja csak angyalkának hívott, hasfájásra panaszkodott egy februári napon. A szülők azt gondolták gyomorbajt kapott, ami az iskolában terjedt, így szabadnapot adtak neki. A kislánynak a hasa és a feje fájt, szülei bevitték a kórházba, de semmi szokatlant nem találtak a viselkedésében, így hazaengedték - írja a Mirror.

Másnap reggel Shaun észrevette, hogy izzad és sántít is lánya, így visszavitte a kórházba. Néhány órával később leállt a szívverése, az orvosok megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. A szülők azóta sem tudják, pontosan mi okozta kislányuk halálát, azóta is sokkos állapotban vannak, az idő nem enyhíti a fájdalmukat. Azt mondják, decemberig kell várniuk, hogy kiderüljön, a halottkém vizsgálatot tart-e Milly-Rose halálának ügyében. A kislány most lett volna 8 éves.