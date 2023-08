A most 33 éves nő az északnyugat-angliai Chester város egyik kórházában dolgozott. A vád szerint 2015-ben és 2016-ban különböző módszerekkel szándékosan ártott az osztályon született vagy ápolt csecsemőknek: levegőt fecskendezett a véráramukba, szondán keresztül levegőt vagy tejet juttatott a gyomrukba, egyes esetekben infúziókba kevert inzulint, és lélegeztető csöveket bolygatott meg. Ámokfutása alatt hét csecsemőt megölt, hat további esetről pedig a bíróság kimondta, hogy gyilkossági kísérlet történt. A nő a bíróságon következetesen tagadta az ellene felhozott vádakat.

A tavaly októberben kezdődött per során kiderült: a chesteri kórházban 2015-ben kezdték tapasztalni, hogy egyre több újszülött halt meg tragikusan hirtelen, minden szemmel látható ok nélkül. Néhány baba életét a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni.

A perbe fogott nővér az összes megmagyarázhatatlan esetben szolgálatban volt. Módszerei lényegében nem hagytak nyomot, és ő maga sokáig igyekezett a hirtelen haláleseteket és rosszulléteket normálisnak beállítani.

A rendőrség 2017 májusában kezdett nyomozni, a nővért több alkalommal is letartóztatták, és végül 2020 novemberében emeltek ellene vádat. Védőügyvédje arra hivatkozott, hogy nincs elég bizonyíték arra, hogy valóban ő követte el a tragédiákat okozó beavatkozásokat az újszülöttosztályon. Érvelésük szerint az érintett csecsemők egészségének összeomlása, bizonyos esetekben halála lehetett akár természetes okok vagy egyéb tényezők egyidejű fennállásának következménye is. A per során azonban bemutattak egy papírcetlit, amelyet a nyomozók a nő lakásán találtak. A cetlin az állt: "Nem érdemlem meg, hogy éljek. Szándékosan öltem meg őket. (...) Én tettem, gonosz vagyok."

Steve Barclay egészségügyi miniszter ígéretet tett arra, hogy mindenben támogatják az áldozatok szüleit.

„Az igazságszolgáltatás megtörtént, és az ápolónőt, akinek a babáinkat kellett volna gondoznia, bűnösnek találták a gylkosságban" - idézi az áldozatok családjának közös közleményét a CNN. „De ez nem enyhíti azt a rendkívüli fájdalmat, dühöt és szorongást, amelyet most mindannyian átélünk. Szívünk összetört, levertek, dühösek és kábultak vagyunk" - tették hozzá.

Lucy Letby 2018-as letartóztatási videóját most tették közzé:

Letbyt augusztus 21-én ítélik el a Manchesteri Koronabíróságon.