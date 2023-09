A Ripost megkérdezte Kriston Endre magyar ufókutatót, a Hihetetlen Magazin szerkesztőjét, hogy mit gondol a csontvázakról. Azt mondta, háromféle múmialeletről folynak viták. Az első 2017-ből származik, 90 centis, és végtagjain 3-3 ujj van. Korát 1700-1800 évre becsülik. Steve Mera brit kutató talált rá Peruban. Kutatásokat végeztek rajta, de a vélemények megoszlanak arról, hogy valódi-e.

Szintén 2017-ben Konstantin Korotkov orosz kutató a Nazca fennsík közelében egy bányában talált hat 6500 éves, 60 centis, szintán három ujjú múmiát. Ezekről már azt is kiderítették, hogy Y kromoszómával rendelkező hímnemű lények voltak. Edson Vivanco múmiaszakértő kijelentette, hogy nem emberi lények.

Az Atacama sivatagban is találtak múmiákat, ezeket Ata múmiáknak nevezték el. Ezek csak 17 centisek, és a fejük rendkívül torz. Az egyikben egy kifejletlen embriót találtak.

„Én azt nem állítom, hogy ezek földönkívüliek, mert az is elképzelhető, hogy 6000 évvel ezelőtt velünk párhuzamosan élhettek olyan lények, mint ezek a humanoid jellegű múmiák, csak kis termetűek voltak, és később kihaltak. Lehet, hogy a civilizációjuk is fejletlen volt. És ne felejtsük el, hogy a mitológiában szerepelnek gnómok, törpék, ennek lehetett alapja és az sem lehetetlen, hogy ilyeneket találtak, de az is elképzelhető, hogy földönkívüliek" — mondta a lapnak Kriston Endre.