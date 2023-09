A repülőgépen síró kisbaba, vagy kisgyerek egy érzékeny téma, ami mégis nagyon sokszor előkerül a közösségi médiában. Előfordul, hogy az emberek rögzítik az ordítás miatt megzavart útjukat és meg is osztják a felvételt különböző platformokon. Általában heves vitákat váltanak ki az ilyen esetek, ki a szülők, ki pedig a nyugodt útra vágyó utas pártjára állnak, pedig általában ezeket a helyzeteket senki nem élvezi.

A gyerekek vagy a nyomáskülönbség vagy egyéb panaszaik miatt sírnak, megnyugtatásukra és lefoglalásukra pedig nincs túl sok eszköze a szülőknek egy repülőn. Az utastársak furcsa, ítélkező pillantásai vagy éppen beszólásai pedig egyáltalán nem segítenek az amúgy is stresszes felnőtteken és gyerekeken.

Újabban a Corendon légitársaság gyerekmentes zónákat szeretne bevezetni azokon a járatokon, amelyeknek hosszabb a repülési idejük. A 432 ülőhelyből ezután 102-t kizárólag felnőttek számára tartanak fenn. A légitársaság szerint ezzel nemcsak a nyugalmra vágyó utasokkal teszünk jót, hanem a szülőkkel is, akiknek így nem kell annyira aggódniuk amiatt, hogy sír a gyerekük.

Jenny Schweinzer-Tropper utazási blogger jól ismeri ezeket a helyzeteket, hiszen ők is két kisgyerekkel járják a világot, és volt már részük nyugodt, de sírós utazásban is. Elmondta, hogy ítélkezés és videózás helyett segítséget is nyújhatnának az utasok, ugyanis egy idegen mosolya olykor csodákra képes. Hozzátette, természetesen lehet barátságosan közölni, ha egy kisgyerek idegesítően viselkedik, de úgy érzi valahogy elfelejtettük, hogyan kell közvetlenül, tiszteletteljesen beszélni egymással. A blogger megosztotta, mikkel próbálkozhatnak a szülők, hogy garantálják a nyugodtabb utazást - írja a Der Standard.

Éjszakai repülés: Ha nagyobb távolságra repülünk, válasszunk éjszakai repülést, így a csecsemők és a gyerekek az utazás nagy részét átalusszák. Utazás közben is érdemes betartani valamilyen rutint: felvenni a pizsamát, fogat mosni, vacsorázni, könyvet olvasni.

Csomagoljunk be egy takarót: Ha a babának sok mozgásra van szüksége, segít, ha leterítünk egy takarót a földre, így hagyhatjuk, hogy a kicsi mozgojon.

Foglaljunk babaágyat: A hosszú járatokon gyakran foglalhatunk babaágyat a gép első sorában. Ez egy olyan típusú ágy, amit a repülőn a falra rögzítenek. Ennek az az előnye, hogy a baba vagy a kisgyermek hosszabb repülés közben kényelmesen tud benne aludni.

Nyomáskiegyenlítés fel- és leszálláskor: A babákat érdemes szoptatni, vagy cumisüveget, cumit adni nekik fel- és leszálláskor. Az idősebb gyermekek is nassolhatnak ilyenkor, a lényeg, hogy az állandó nyelés segít kiegyenlíteni a nyomást.

Találjunk barátokat: A legjobb, ha rögtön az elején bemutatkozunk a mellettünk, mögöttünk vagy a gépen előttünk ülőknek. A szülők így több megétésre számíthatnak.

Maradjunk nyugodtak: A babára vagy gyermekre összpontosítsunk, és hagyjuk figyelmen kívül a gonosz tekinteteket. A gyerekek a társadalmunk részei, a repülőgép pedig tömegközlekedési eszköz.