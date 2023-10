Karikó Katalin magyar biokémikus és Drew Weissman amerikai mikrobiológus kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért - szólt a hír, amiről az egykori bilológia tanára az elsők között értesült. Tóth Albert ma már nyugdíjas, de elevenen emlékszik, milyen volt diákként Karikó Katalin.

„Az elsők között értesülhettem arról, hogy Kati elnyerte az elismerést. Igazából nem lepődtem meg, hiszen már diákkorában kiemelkedett a társai közül" - mondta a kisújszállási tanár, aki egykor a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanította a biokémikust.

„Egyik legnagyobb szellemi példaképem Petőfi Sándor, aki 23 évesen az egyik művében feltette a kérdést, hogy lehet-e fölséges, ami nem egyszerű. Ezt a gondolatot a mai világ megcsúfolja. Majdnem mindenkinek az számít, hogy minél nagyobb vagyont szerezzen, minél nagyobb csalások árán. Karikó Katiban az a csodálatos, hogy a szüleitől örökölt értékrendjét, vagyis a tisztességet megtartotta" - tette hozzá a tanár, aki szintén elkapta annak idején a koronavírust, de Karikó Katalin a segítségére sietett.

„Annyira leromlott az állapotom, hogy kimondhatom: megjártam a túlvilágot. Amikor már jobban lettem, Kati küldött nekem gyógyszereket a Debrecenben lakó fiamon keresztül" - árulta el a Borsnak Tóth Albert, aki azt is elmondta, a biokémikus sosem felejtette el, honnan jött.

Kati egész eddigi élete az értékteremtésről szólt. A bölcsője a kisújszállási gimnázium és persze maga a város. Amikor felkerült a szegedi egyetemre, majd Amerikába, nem felejtette el, hogy hol nevelkedett! Elevenen emlékszem rá, hogy már a biológiai szakkörön is olyan gondolatai voltak, melyeket komoly tudósok is megirigyelhettek volna."

Karikó Katalin abban a gimnáziumban nyerte első tanulmányi versenyét, valamint ő felelt a szertárért is, amelyben egy másik komoly tudós is támogatta. "Katinak abban is érdemi része volt, hogy levelezőpartnere, Szent-Györgyi Albert maga is a szertár komoly támogatója lett. Azt hiszem, bárki megértheti, milyen nagy szó volt, egy akkor már Nobel-díjas tudós kapcsolatot ápolt egy gimnazistával" - mondta az egykori tanár.