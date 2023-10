Az eset még június elején történt, zárás előtt rontott be a két fiatal egy milánói kínai boltba. Az üzletben vevők is voltak, de ez nem zavarta meg őket abban, hogy fegyverrel követeljék a pénzt az eladótól. Miután megkapták a bankjegyeket, a fiatalok megpróbáltak elmenekülni. Az egyikük kiért a boltból, de a magyar srác nem tudott meglógni, a kínai eladó ugyanis rávetette magát. A magyar kamasz a rendőrségen be is vallotta, hogy semmi szüksége nem volt az elrabolt 500 euróra, szülei ugyanis milliárdosok. Azt mondta, szerepjátékként fogták fel a rablást, nem a pénz volt a fontos - írja a Bors.

A gazdag kamasz az olasz nagyvárosban jár iskolába, szülei milliós tandíjat fizetnek utána egy elit iskolában. Az intézmény kéthetes, nyári előkészítő tábora 7000 euróba kerül. Minden tanuló saját parkolót kap, uszoda, edzőterem és ötcsillagos kollégiumi szoba várja a gyerekeket. A magyar diákot a rablás után kirúgták.

A biztonsági kamerák felvételeit itt tudod megnézni.