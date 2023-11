Privát temetést tartottak Matthew Perrynek hat nappal azután, hogy 54 évesen holtan találták Los Angeles-i otthonának pezsgőfürdőjében. A Jóbarátok sztárjának családját és barátait a Los Angeles-i Forest Lawn Memorial Parkban látták péntek délután. A temető a Warner Bros Stúdióval szemben található, ahol tíz évadon át forgatták a sorozatot. Perry hat nappal ezelőtt, 54 évesen halt meg.

Perry apja, John Bennett Perry és mostohaapja, Keith Morrison is ott voltak, ahogy Lisa Kudrow, Jennifer Aniston és Courteney Cox is. A hírek szerint később David Schwimmer és Matt Le Blanc is csatlakozott a csoporthoz. Az 1 órás istentisztelet Peter Gabriel 'Don't Give Up' című dalának feldolgozásával ért véget, ezután a színészt egy sötét fakoporsóba temették el - írja a Daily Mail.

A szombaton elhunyt Perryt világszerte rengetegen gyászolják, a Jóbarátok sztárjai hétfőn adtak ki közös közleményt a tragédiáról, később pedig az utolsó vacsorapartnere árulta el, milyennek látta a színészt a találkozásukkor.