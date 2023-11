A hétfői telihold az egész hétvégénkre rányomja a bélyegét, szinte nincs olyan jegy, aki ne érezné meg a hatását már szombaton. Vannak, akik érzékenyebben reagának majd rá, de sokaknál felléphet álmatlanság és nyugtalanság is. Napi horoszkóp következik.

A telihold így vagy úgy minden jegyet érzékenyebbé tesz, de a leginkább a Hold uralta Rákok és a velük szemben álló Bakok kerülnek a hatása alá. Az azonban biztos, hogy az egyébként határozott és megfontolt, racionális jegyek is hajlamosak most az álmodozásra. A hétvége pont remek alkalmat szolgáltat erre szingliknek és pérkapcsolatban élőknek egyaránt.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Feszített tempójú hét áll mögötted, ideje, hogy egy kicsit kiengedd a gőzt. A társasági élet neked mindig fontos volt, ám az utóbbi időben, talán éppen a munkád miatt, hajlamos voltál elhanyagolni azt. Most ez a hétvége remek alkalom, hogy bepótold, amit mulasztottál.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Itt az idő, hogy végre beszélj a családnak a hosszú távú terveidről, de ne úgy, hogy rögtön kész tények elé állítod őket, hanem úgy, hogy adsz az ő véleményükre is, és meghallgatod a panaszaikat is. Ettől még nem kell az ő gondjaikat is neked megoldani, de azért néhány jó ötlettel, javaslattal előállhatsz.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ha egy barátod szombaton hozzád fordul lelki segítségért, támaszért, akkor ne kioktató modorban lépj fel vele szemben! Sokkal inkább a megértő, empatikus énedet kellene most elővenni, és ilyen módon beszélgetni vele.

