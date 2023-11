Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Rák Hold türelmetlenné és túlérzékennyé tehet. Nem bírod a szentimentális hangulatot, pedig szerdán bőven lesz benne részed. Jobb lenne, ha egyedül dolgoznál, akkor legalább a saját tempódban haladsz a feladatokkal. Van valaki a környezetedben, akinek az önsajnálata különösképpen irritál. Próbálj nem figyelni rá.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Nem elég jól dolgozni, az is fontos, hogy ezt mások is egyértelműen lássák, észrevegyék. Az sem ártana, ha szerdán a szokottnál kicsit többet trécselnél a kollégákkal és a főnököddel is. Használd ki a mai nap lazább hangulatát az emberi kapcsolatok ápolására!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Hajlamos leszel szerdán kizárólag a hibákra összpontosítani. Legyen az párkapcsolat, munkahelyi barátság, ha valami nem tökéletes, akkor csak erre az egy tényezőre tudsz koncentrálni. Márpedig, ha egy szituációban valami zavar, azt biztosan hosszú távon te egészen biztosan nem viseled el. Vagy mondd ki, amit gondolsz, de még jobb lenne, ha a pozitívumokra figyelnél.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Hold szerdán már a Rákban jár, és ettől igazán kezded átérezni a karácsonyi hangulatot. Te egyébként is nagyon segítőkész típus vagy, de most saját magadon is túlteszel: ha senki nem kéri, akkor is besegítesz a többieknek. Akkor jársz a legjobban, ha figyelsz a megérzésekre is: vedd az adást, hogy kinek jó ez, illetve kinek inkább kellemetlen...

A többi csillagjegy napi horoszkópját itt olvashatod!