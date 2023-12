Shannen Doherty nem fogja vissza magát új podcastjében, az 52 éves színésznő kendőzetlenül vall azokról a megpróbáltatásokról, amelyekben az elmúlt időszakban része volt. Negyedik stádiumú rákkal küzd, ami átterjedt az agyára is, ezért műtétre volt szüksége. Ha ez nem lenne elég, akkoriban tudta meg, hogy férje, akivel 11 éve voltak együtt, viszonyt folytat egy másik nővel.

„Beadtam a válókeresetet idén, 2023-ban. Agyműtétem is volt 2023-ban" — kezdte a színésznő. Elmondta, hogy az agyműtét „a legfélelmetesebb dolog volt, amin valaha is keresztülment egész életemben". Doherty hozzátette: „Biztos voltam benne, hogy meg fogok halni, a legjobb forgatókönyv a fejemben az volt, hogy ha nem is halok meg, akkor nem fogok tudni járni vagy beszélni".

Doherty nem csak ezzel a félelemmel küzdött: a műtétre nagyjából akkor került sor, amikor megtudta, hogy akkori férje jó ideje viszonyt folytat - írja az ET Online.

„Azután mentem a műtétre, hogy megtudtam, a házasságomnak lényegében vége, a férjem két éve viszonyt folytat" - osztotta meg Doherty. Nem tudtam elmenni a műtétre úgy, hogy ő is ott van. Annyira elárulva éreztem magam. Úgy éreztem, nem szeret az az ember, akivel 14 évig együtt voltam, az, akit én teljes szívemből szerettem".

„Nem sétáltam el azonnal. Nem tudtam. Annyira össze voltam zavarodva" - mondta. „Szteroidokat is szedtem, és egy csomó mindent az agyműtét miatt, mert nem akarták, hogy az agyam megduzzadjon." Hozzátette, megszállottan igyekezett mindent kideríteni férje viszonyáról, végül pedig beadta a válókeresetet. Elmondta, vállalja a felelősséget a házasságában felmerült problémák egy részéért, de hozzátette: „Nem vállalom a felelősséget a házasságom bukásáért, mert nem vagyok egy feladós típus".