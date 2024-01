Az 56 éves Sinéad O'Connort londoni lakásában találta holtan a rendőrség 2023 júliusában, halálának okát azonban csak most hozták nyilvnosságra.

A zenéjéről és ellentmondásos politikai akcióiról egyaránt híres énekesnő egy héttel halála előtt azt mondta, hogy 17 éves fia, Shane öngyilkossága óta „elveszettnek" érzi magát.

„Azóta élőholt éjszakai lényként élek" – írta akkor a Twitteren.

„Ő volt életem szerelme, lelkem lámpása. Egy lélek voltunk két testben. Ő volt az egyetlen ember, aki valaha is feltétel nélkül szeretett. Nélküle elvesztem a bardóban." (A bardó szanszkritül a halál és az újjászületés közötti létet jelenti – a szerk.)

A rendőrség korábban sem talált semmi gyanúsat Sinéad O'Connor halának körülményeivel kapcsolatban, most pedig be is jelentették: az énekesnő természetes halált halt.

A „Nothing Compares 2 U" egykori előadóját tavaly augusztusban szülőhazájában, Írországban temették el, három gyermeket hagyott maga után: fia Jake (36), lánya Roisin (27) és fia, Yeshua (17) gyászolja az énekesnőt – írja a PageSix.