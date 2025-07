Ebben az európai országban már 49 évesen nyugdíjba vonulhatnak a nők

Az európai országok többségében a nyugdíjkorhatár folyamatos emelésével igyekeznek kezelni az elöregedő társadalmak és a hosszabb várható élettartam okozta gazdasági kihívásokat. Az Egyesült Királyságban például 2028-ra 66-ról 67 évre nő a nyugdíjkorhatár, és egyes elemzések szerint a fiatalabb generációk akár 74 éves korukig is dolgozhatnak majd, hacsak nem történik érdemi változás.

Törökországban 49 évesen nyugdíjba mehetnek a nők

Forrás: Shutterstock

A török példa – nyugdíj 50 alatt?

Ezzel szemben Törökországban rendkívül alacsony a hivatalos nyugdíjkorhatár: a férfiak 52, a nők akár már 49 évesen is nyugdíjba vonulhatnak. Ez Európán belül kiemelkedően alacsony korhatárnak számít. A brit és török férfiak nyugdíjba vonulási kora között akár 14 év eltérés is lehet.

2022 végén hozta meg a döntést a török elnök – a választások előtti hónapokban. Eltörölte a nyugdíjkorhatárt azon állampolgárok számára, akik még 1999 előtt kezdték meg munkaviszonyukat, és teljesítették a 20–25 éves szolgálati időt.

Bár a döntés nagy népszerűségnek örvendett a társadalom egy részében, hosszú távon kérdéses a fenntarthatósága. A török kormány már jelezte, hogy a jövőben szükség lehet a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésére.

Európai nyudíjkörkép

A skandináv országokban teljesen ellentétes tendencia figyelhető meg: Dániában, Norvégiában és Izlandon jelenleg is 67 év a nyugdíjkorhatár, és ez tovább emelkedhet. Dánia már törvénybe is iktatta, hogy 2040-re 70 évre növeli a nyugdíjba vonulás korát, és előrejelzések szerint 2060-ra akár 74 év is lehet ez a határ.

Magyarországon, Ausztriában, Romániában, Horvátországban és Lengyelországban jelenleg egységesen 65 év a hivatalos nyugdíjkorhatár.

Nemcsak országonként, hanem nemek szerint is eltérőek a szabályozások. Például Ausztriában és Lengyelországban a nők akár öt évvel korábban is nyugdíjba vonulhatnak, mint férfi társaik. Az Európai Unió átlagában a nemek közötti különbség 0,9 év.